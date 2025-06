Weiträumig ist das Gelände rings um den einstigen Hagebaumarkt am Zepziger Weg in Bernburg abgesperrt. Dort haben die Arbeiten für die künftigen Neueröffnungen begonnen.

Umbaustart im ehemaligen Hagebaumarkt in Bernburg - wann neue Mieter einziehen können

Bauarbeiten im ehemaligen Hagebaumarkt in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Mit Bauzäunen ist ein Teil des ehemaligen Hagebaumarktes am Zepziger Weg in Bernburg verriegelt. Baucontainer wurden bereits aufgestellt und Erde angeliefert. Schaut man sich das leuchtend rote Gebäude an, wurde auch dort schon Hand angelegt: Die Wände sind zugemauert.