Plakat-Streit eskaliert: CDU-Kandidatin zwingt Stadt Mücheln in die Knie

Mücheln/MZ. - Noch lange nach ihrer Zeit als Weinkönigin hing Romy Richter in Überlebensgröße als lokales Aushängeschild am Ortseingang von Mücheln. Doch als in diesem Frühjahr ihre Kandidatur für das Bürgermeisteramt publik wurde, war das Plakat schnell fort. Wenig später tauchten auf Privatgrundstücken jedoch neue Plakate auf - die sorgten für einen Rechtsstreit zwischen der CDU-Kandidatin und der Stadt im Geiseltal. Ergebnis: doppelte Niederlage für die Kommune.