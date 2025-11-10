In Globig hat ein verheerender Brand einen riesigen Strohlagerplatz zerstört. Rund 1.300 Ballen stehen in Flammen. Feuerwehr ist Stunden im Dauereinsatz. Vieles spricht für Brandstiftung.

Dichter Rauch steigt über Globig auf: Feuerwehrleute kämpfen am Ortsrand gegen den Großbrand eines riesigen Strohlagers. Rund 1.300 Ballen mit mehr als 650 Tonnen Stroh stehen dort seit Sonntag in Flammen.

Globig/MZ. - Über den Feldern von Globig hängt an diesem Montag ein grauer Schleier, der süßlich-beißende Geruch von verbranntem Stroh liegt in der Luft. Seit Sonntagnachmittag kämpfen zu Spitzenzeiten bis zu 60 Feuerwehrleute unermüdlich gegen einen gewaltigen Strohdiemenbrand am Ortsrand von Globig. Mehr als 19 Stunden nach Beginn des Einsatzes lodern noch immer Flammen, das Stroh wird mit drei Radladern abgetragen undmit Wasser getränkt. Für die Kameraden entwickelt sich dieser Einsatz zur wahren Geduldsprobe.