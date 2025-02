Ein Bild vom Gräfenhainichener Stadtrat und Kreistagsmitglied Steffen Kühn wirft Fragen auf. Was der AfD-Kreisvorstand dazu sagt und was er unternimmt.

Wittenberg/MZ. - Das Bild, das vor wenigen Tagen in einem sozialen Netzwerk von einer Privatperson aus einer Gräfenhainichener Ortschaft verbreitet wurde, spricht eine eindeutige Sprache. Mehrere junge Männer beim Herrenabend, im Hintergrund läuft der Fernseher, auf dem Tisch stehen Bierflaschen. Soweit, so gewöhnlich. Auffällig ist die Wanddekoration: Eine Flagge mit Reichsadler und eisernem Kreuz ziert die Wand, darüber hängen Gasmaske und Machete nebst etwas, das aussieht wie ein Stahlhelm. Einer der Männer reckt den Arm zum Hitlergruß, der Rest lacht in die Kamera. Das Brisante an dem Bild: Der dritte Mann von links ist Mitglied im Wittenberger Kreistag und Stadtrat in Gräfenhainichen. Steffen Kühn vertritt die AfD im Stadtparlament seit 2019. Im Kreistag sitzt er seit dem Sommer. Kurz nach dem ersten Bild veröffentlichte der Social-Media-Account, der auch das erste Bild verbreitet hatte, eine zweite Version, auf der Kühn unkenntlich gemacht wurde.