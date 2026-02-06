Unfall bei Bad Schmiedeberg Glätte-Unfall zwischen Patzschwig und Kleinkorgau: Auto überschlägt sich
Zwischen Patzschwig und Kleinkorgau ist am Donnerstag ein Mazda in einer Kurve von der Straße abgekommen. Die Fahrerin und ihre beiden Kinder wurden verletzt.
Bad Schmiedeberg/MZ. - Ein Mazda ist am Donnerstag zwischen Patzschwig und Kleinkorgau laut Polizei in einer Kurve glättebedingt von der Fahrbahn abgekommen und hat sich überschlagen.
Der Pkw mit der 31-jährigen Fahrerin und ihren zwei Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren blieb auf dem Dach liegen. Sie wurden verletzt in eine Klinik eingeliefert.