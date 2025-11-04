weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Geldfund in Wittenberg: Urlaub dank ehrlichem Finder gerettet

EIL:
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt
Großbrand: Mehrfamilienhaus in Halle-Südstadt komplett zerstört – Eine Person in Lebensgefahr, eine schwerst verletzt

Geld in Wittenberg gefunden Der Urlaub ist gerettet: Besitzer hat sein verlorenes Geld zurück

Im Fundbüro des Wittenberger Rathauses ist ein „größerer Geldbetrag“ abgegeben worden. Eine Nachricht, die auf erhebliches Interesse stieß. Wie in solchen Fällen verfahren wird.

Von Marcel Duclaud Aktualisiert: 04.11.2025, 10:43
Der Eigentümer konnte sein verlorenes Geld wieder in Empfang nehmen.
Der Eigentümer konnte sein verlorenes Geld wieder in Empfang nehmen. (Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa)

Wittenberg/MZ. - Das Geld ist weg. Oder besser: Es wurde bereits abgeholt. Jener Wittenberger, der einen „größeren Geldbetrag“ verloren hat, konnte aufatmen und ihn im Rathaus der Lutherstadt wieder in Empfang nehmen. Das erklärte auf Nachfrage der MZ am Montag Doreen Raewel von der Pressestelle der Stadtverwaltung.