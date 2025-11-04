Im Fundbüro des Wittenberger Rathauses ist ein „größerer Geldbetrag“ abgegeben worden. Eine Nachricht, die auf erhebliches Interesse stieß. Wie in solchen Fällen verfahren wird.

Der Urlaub ist gerettet: Besitzer hat sein verlorenes Geld zurück

Der Eigentümer konnte sein verlorenes Geld wieder in Empfang nehmen.

Wittenberg/MZ. - Das Geld ist weg. Oder besser: Es wurde bereits abgeholt. Jener Wittenberger, der einen „größeren Geldbetrag“ verloren hat, konnte aufatmen und ihn im Rathaus der Lutherstadt wieder in Empfang nehmen. Das erklärte auf Nachfrage der MZ am Montag Doreen Raewel von der Pressestelle der Stadtverwaltung.