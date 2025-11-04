Ein buntes Programm mit vielen Mitmach-Aktionen, Musik und unterhaltsamen Geschichten lädt am Freitag, 7. November, ab 17 Uhr auf die Burg Querfurt ein. Es werde eine mystisch-magische Nacht, so der Veranstalter.

Feuershow, Schatzsuche und mehr: Was die Besucher bei „Nachts auf der Burg“ in Querfurt erwartet

Querfurt/MZ/LOS. - Wenn am kommenden Freitag, dem 7. November, ab 17 Uhr leuchtende Wesen auf dem Burghof umherwandeln und die Türme der Festung erleuchten, verwandelt sich die Burg Querfurt in einen mystischen Ort. Dann heißt es „Nachts auf der Burg“ – ein Abenteuer für Kinder und Erwachsene.