Gekickt für den Kindergarten in Seegrehna

Erfolgreiche Benefizaktion in Wittenberg

Seegrehna/MZ. - Der Abend ist trotz nasskalten Wetters ein großer Erfolg. Und der Sieger ist der Kindergarten in Seegrehna. „2.203 Euro sind zusammen gekommen“, zieht Rene Stepputtis, Manager vom Wittenberger Benefizteam, eine Bilanz der Spendenaktion für die Vorschuleinrichtung. „Wir werden das Geld in neue Spielgeräte investieren“, verrät die Chefin Susann Kleber.

Cheerleader zeigen Können

Und 27 Kita-Kinder nutzen schon regelmäßig Sportangebote, betont Jürgen Schuster, der Ehrenvorsitzende des örtlichen Sportvereins. Dieses Mal allerdings ist die Aufgabe eher eine ehrenvolle. Sie dürfen gemeinsam mit den Fußballern auf das Feld laufen. Susann Kleber hält alle Höhepunkte per Handy fest. Dazu gehören auch die Auftritte der Dokan-Cheerleader vor der Begegnung und in der Halbzeitpause.

Die Dokan-Cheerleader gehörten zum Rahmenprogramm. (Foto: Sven Wieder)

Im Mittelpunkt steht aber die Partie vom Benefizteam, das schon die Nationalelf des Vatikans bezwungen hat, gegen das Team der Energiekonzepte Deutschlands. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Leipziger Unternehmen. Und da wird offensichtlich Fußball groß geschrieben. Die GmbH ist ein Partner von RB. „Und ähnlich wie sich RB Leipzig innerhalb weniger Jahre zu einem Spitzenteam in der Bundesliga entwickelt hat, entwickelte sich Energiekonzepte Deutschland binnen kürzester Zeit zu einem der führenden Unternehmen der Solarbranche“, heißt es auf der firmeneigenen Homepage. Das Unternehmen schickt seine „Solarstürmer“ – so steht es auf den Trikots – auf den Rasen. Doch es regnet, und im Angriff der Leipziger herrscht zumindest in der ersten Hälfte eine Sturmflaute. Bei ausgeglichenem Spiel – gekickt werden zwei Mal 30 Minuten – hat das Benefizteam die Chancen. Insgesamt sind es vier hochkarätige, die zum Teil kläglich vergeben werden.

Nach dem Wechsel – die Regenwolken verziehen sich – erarbeitet sich auch die Solar-Elf Chancen. Die erste Möglichkeit wird gleich genutzt. Maxim Günther erzielt das zu diesem Zeitpunkt überraschende 1:0 (36.). „Typisch Fußball“, kommentiert Benefizteam-Trainer Karl-Heinz Röthel. Es kann sich bitter rächen, wenn man seine Chancen nicht nutzt, ist so eine Fußball-Weisheit.

Susann Kleber (Foto: Sven Wieder)

Und für die erfahrenen Kicker – deutlich älter als ihre Konkurrenten – kommt es noch schlimmer. Krystian Kuc erhöht auf 2:0 (38.). Für die Platzherren keimt noch einmal Hoffnung auf, als Stephan Scholz mit einem gekonnten Heber zum 1:2 verkürzt (43.). Es ist der schönste Treffer des Tages. Doch die „Energiekonzepte“ lassen sich auch bei Gegenwind nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. Christian Enkel sorgt mit seinem 3:1 für die Vorentscheidung (45.). Den Schlusspunkt setzt erneut Günther zum 4:1-Endstand (60.).

Es zählt der Spaß

„Wir hatten Spaß“, sagt Röthel, der schon vor der Begegnung betont hat: „Das Ergebnis spielt eine untergeordnete Rolle.“ Nach dem Abpfiff kritisiert der Übungsleiter, der den sich im Urlaub befindenden Cheftrainer Frank Lehmann vertritt, die mangelnde Chancenverwertung, lobt aber „den Willen“ seines Teams, gegen die jüngeren Männer mithalten zu wollen.