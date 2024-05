In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr zu zwei Bränden in Halle-Neustadt ausrücken.

Brände in Halle-Neustadt

In Halle-Neustadt brannten in der Nacht zum Samstag mehrere Müllcontainer.

Halle (Saale)/MZ - Erneut musste die Berufsfeuerwehr in Halle-Neustadt zu brennenden Müllcontainern ausrücken.

Gegen 2 Uhr brannte auf dem Schulhof der KGS Wilhelm von Humboldt mehrere Mülltonnen. Nur wenige Minuten standen im wenigen Meter entfernten Primelweg ebenfalls Müllbehälter in Flammen.

In Halle-Neustadt brannten in der Nacht zum Samstag mehrere Müllcontainer. (Foto: Marvin Matzulla)

Schon in der Nacht zum Freitag brannten in Halle-Neustadt und in der Innenstadt mehrere Müllcontainer. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.