weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Winterdienst im Landkreis Wittenberg: Gegen Schneeverwehungen: Wo Schneefangzäune im Raum Wittenberg stehen

Winterdienst im Landkreis Wittenberg Gegen Schneeverwehungen: Wo Schneefangzäune im Raum Wittenberg stehen

Die Landesstraßenbaubehörde setzt im Landkreis Wittenberg seit Jahren Schneefangzäune ein. An welchen Straßen sie stehen und warum es in den vergangenen Wochen trotzdem Schneeverwehungen gegeben hat.

Von Lea Fischer 17.02.2026, 15:38
Um Schneeverwehungen im Winter zu verhindern, stehen im Landkreis Wittenberg an mehreren Stellen Schneefangzäune.
Um Schneeverwehungen im Winter zu verhindern, stehen im Landkreis Wittenberg an mehreren Stellen Schneefangzäune. (Foto: Bernd Feil/Imago)

Kemberg/MZ. - Schneeverwehungen haben in den vergangenen Wochen den Verkehr auf den Landstraßen im Landkreis Wittenberg behindert. Um solchen Situationen vorzubeugen, stellt die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt im Winter Schneefangzäune auf.