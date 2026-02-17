Winterdienst im Landkreis Wittenberg Gegen Schneeverwehungen: Wo Schneefangzäune im Raum Wittenberg stehen
Die Landesstraßenbaubehörde setzt im Landkreis Wittenberg seit Jahren Schneefangzäune ein. An welchen Straßen sie stehen und warum es in den vergangenen Wochen trotzdem Schneeverwehungen gegeben hat.
17.02.2026, 15:38
Kemberg/MZ. - Schneeverwehungen haben in den vergangenen Wochen den Verkehr auf den Landstraßen im Landkreis Wittenberg behindert. Um solchen Situationen vorzubeugen, stellt die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt im Winter Schneefangzäune auf.