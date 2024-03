Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - „Den Leuten kribbelt es in den Fingern, wenn die Sonne scheint“, sagt Matthias Seidler. Nun gibt es in diesen Tagen manche Sonnenstunde und auch die Temperaturen haben sich erfreulich entwickelt, entsprechend steigt die Nachfrage in Gartenbaubetrieben nach Frühblühern. Seidler arbeitet in der Gärtnerei Neubauer in Kakau, dort bereite man sich gerade auch auf die Teilnahme am traditionellen „Frühlingserwachen“ an diesem Wochenende in Wörlitz vor.