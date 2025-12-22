Am 19. Januar endet die Phase des Pflichtumtausches für Führerscheine, die in den Jahren 1999 bis 2001 ausgestellt worden sind. Die Dokumente verlieren dann ihre Gültigkeit.

Führerschein-Umtausch im Kreis Wittenberg: Was tun, falls man zu spät dran ist?

Hier sind ganz klassisch Dokumente für alte Führerscheine aufbewahrt.

Wittenberg/MZ. - Der pünktliche Umtausch dürfte für viele Betroffene kaum mehr zu schaffen sein. Den Antrag zügig zu stellen, ist aber empfehlenswert. Nicht zuletzt deshalb, um einem Verwarngeld womöglich zu entgehen, mit dem Hinweis, dass der Umtausch bereits in die Wege geleitet ist.