Wunscherfüller zur Adventszeit Frischer Weihnachtsschmaus und andere Gaumenfreuden aus Coswig
Frank Ehrmann aus Thießen sorgt gemeinsam mit seinem Team schon seit Jahren für so manch Weihnachtsschmaus. Was in der Adventszeit besonders gefragt ist.
07.12.2025, 11:00
Thiessen/MZ. - Seit mehr als drei Jahrzehnten sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team auf dem Forellenhof im Coswiger Ortsteil Thießen für Gaumenfreuden seiner zahlreichen Kunden. „Und Gäste“, hebt der 61-Jährige den rechten Zeigefinger und erinnert an die Terrasse am Karpfenteich, auf der gerade im Sommer auch vor Ort gespeist werden kann, sowie an weitere Imbissangebote.