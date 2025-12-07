weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Wunscherfüller zur Adventszeit: Frischer Weihnachtsschmaus und andere Gaumenfreuden aus Coswig

Wunscherfüller zur Adventszeit Frischer Weihnachtsschmaus und andere Gaumenfreuden aus Coswig

Frank Ehrmann aus Thießen sorgt gemeinsam mit seinem Team schon seit Jahren für so manch Weihnachtsschmaus. Was in der Adventszeit besonders gefragt ist.

Von Andreas Hübner 07.12.2025, 11:00
Auf einer Bank am Karpfenteich: Seit 1992 sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team für den perfekten Weihnachtsschmaus seiner Gäste.
Auf einer Bank am Karpfenteich: Seit 1992 sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team für den perfekten Weihnachtsschmaus seiner Gäste. (Foto: Andreas Hübner)

Thiessen/MZ. - Seit mehr als drei Jahrzehnten sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team auf dem Forellenhof im Coswiger Ortsteil Thießen für Gaumenfreuden seiner zahlreichen Kunden. „Und Gäste“, hebt der 61-Jährige den rechten Zeigefinger und erinnert an die Terrasse am Karpfenteich, auf der gerade im Sommer auch vor Ort gespeist werden kann, sowie an weitere Imbissangebote.