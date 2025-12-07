Frank Ehrmann aus Thießen sorgt gemeinsam mit seinem Team schon seit Jahren für so manch Weihnachtsschmaus. Was in der Adventszeit besonders gefragt ist.

Auf einer Bank am Karpfenteich: Seit 1992 sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team für den perfekten Weihnachtsschmaus seiner Gäste.

Thiessen/MZ. - Seit mehr als drei Jahrzehnten sorgt Frank Ehrmann mit seinem Team auf dem Forellenhof im Coswiger Ortsteil Thießen für Gaumenfreuden seiner zahlreichen Kunden. „Und Gäste“, hebt der 61-Jährige den rechten Zeigefinger und erinnert an die Terrasse am Karpfenteich, auf der gerade im Sommer auch vor Ort gespeist werden kann, sowie an weitere Imbissangebote.