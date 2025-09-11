An der Grundschule in Bergwitz hat ein Unbekannter versucht, ein Kind mit Süßigkeiten anzulocken. Wie die Schule auf den Vorfall reagiert.

Fremder will Kind mit Süßem locken: So reagiert die Grundschule in Bergwitz

Bergwitz/MZ/ANH - Ein Vorfall an der Bergwitzer Grundschule hat Besorgnis ausgelöst. Am Montag soll eine Person, die nach Angaben eines Kindes komplett schwarz gekleidet gewesen sein soll, versucht haben, dieses Kind an der Grundschule Bergwitz anzusprechen und mit Süßigkeiten zu locken. Das Kind hat jedoch schnell reagiert und seine Eltern angerufen.

Aufgrund dieser Information hat die Schule inzwischen ein Gespräch über Sicherheit mit Kindern und Eltern geführt. Zudem haben Bergwitzer die Geschehnisse in den sozialen Medien thematisiert und darauf aufmerksam gemacht.

Die Polizei ist ebenfalls informiert worden und nimmt den Vorfall ernst. Es soll aber keine weiteren Vorfälle mehr gegeben haben.