In Piesteritz wird die Saison am Kindertag mit Überraschungen für die kleinen Gäste eröffnet.

WITTENBERG/MZ. - Das größte Freibad im Landkreis öffnet am Sonnabend, 1. Juni, wieder seine Pforten. „Passend zum Internationalen Kindertag dürfen sich unsere kleinen Badegäste auf eine kleine Überraschung freuen“, kündigt Michael Horn, Geschäftsführer der Bäder und Freizeit GmbH, an.

Neuerungen in Piesteritz

Die Vorbereitungen seien derzeit in den letzten Zügen, die Wasserbecken gefüllt und schönes Wetter bestellt. „Das Freibad in Wittenberg kann am Samstag, 1. Juni, bestens gerüstet in die neue Saison starten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Pünktlich um 10 Uhr sollen die Tore geöffnet werden. Dabei erwarte die Gäste in dieser Saison ein paar Neuerungen.

„Dank neuer gastronomischer Versorgung können wir zudem für die Saison ein breites Imbissangebot bieten, bei dem natürlich die klassischen Freibadlieblinge wie Pommes und Eiscreme nicht fehlen dürfen“, informiert Horn.

Sichere Abstellbox

Neu sei auch eine große Abstellbox für Fahrräder, die vor dem Eingang des Freibades ins Auge falle. „Wir wurden im vergangenen Jahr von Besuchern angesprochen, ob wir für Fahrräder abschließbare Unterstellmöglichkeiten anbieten könnten. Wir freuen uns, dass wir diesem Kundenwunsch nachkommen konnten“, erklärt Horn. Das Freibad ist täglich von 12 bis 20 Uhr – an Wochenend- und Feiertagen sogar ab 10 Uhr – geöffnet.

Das Freibad in Trebitz wird am 8. Juni öffnen und dann täglich 13 bis 20 Uhr – an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 20 Uhr – geöffnet sein. Die Freibäder in Cobbelsdorf und Serno sind traditionell am 15. Mai eröffnet worden und laden täglich von 13 bis 19 Uhr – an Sonn- und Feiertagen bereits ab 11 Uhr – zum Schwimmen und Planschen ein. Auch im Coswiger Flämingbad kann bereits täglich von 14 bis 20 Uhr gebadet werden.

Zahna öffnet noch nicht

Noch nicht fest steht, wann das Freibad in Zahna öffnet. „Aufgrund der aktuellen Wetterlage haben wir entschieden, voraussichtlich erst Ende der kommenden Woche zu öffnen“, sagt Bürgermeister Peter Müller (Freie Wähler). Laut Planung wird täglich von 13 bis 19 Uhr geöffnet. Die meisten Freibäder erweitern ihre Öffnungszeiten während der Ferien.