Frau stirbt nach Teilnahme an Triathlon in Ferropolis

Gräfenhainichen/MZ - Eine 52-Jährige aus dem Landkreis Wittenberg ist nach der Teilnahme am Triathlon „Neuseenman“ in Ferropolis verstorben. Entsprechende MZ-Informationen bestätigte die Polizei am Dienstag.