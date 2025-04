Handwerksmeister im Landkreis Wittenberg Fliesenleger in Gräfenhainichen feiert 25 Jahre – Handwerksbetrieb bleibt ohne Nachfolge

Seit insgesamt über 30 Jahren ist Uwe Winkler als Fliesenleger tätig – in wenigen Jahren geht er in den Ruhestand. Was das für die Region bedeutet, welche Trends es in der Branche gibt und warum sein Handwerk heute gefragter ist denn je.