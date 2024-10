Pretzsch/MZ. - Weniger Mannschaften als in den Jahren zuvor haben sich am Tag der Deutschen Einheit in Pretzsch zum traditionellen Wettkampf der Feuerwehren um den Elbepokal eingefunden. Vielleicht lag es an den zwei Wochen Herbstferien?

Nicht immer geht alles gut, wie hier zu sehen beim Team der Gastgeber „Heiderand“. (Foto: Sascha Graf)

Könnte ja sein, dass dann doch etliche Kameradinnen und Kameraden mit ihren Familien einen Kurzurlaub angetreten haben. Oder eben wenigstens ein verlängertes Wochenende, das sich durch den Feiertag und für so manchen anschließenden Brückentag ergab. Egal. Der Stimmung auf dem Sportplatz hat es keinen Abbruch getan.

Die Damen des Frauenteams aus Harzgerode sind auf dem Weg nach vorn. (Foto: Sascha Graf)

Acht Herrenmannschaften, zwei Frauen-Teams und vier Jugendmannschaften traten an und kämpften um die beste Zeit im „Löschangriff nass“. Zum Vergleich: vor zwei Jahren waren es 18 Männer- , 14 Jugendmannschaften und zwei Damenteams. An diesem Feiertag nun hatten sich sogar aus Harzgerode eine Frauen- und eine Männermannschaft auf den Weg nach Pretzsch gemacht.

Manchmal könnte der Wettbewerb auch „Löschangriff sehr nass“ heißen. (Foto: Sascha Graf)

Beim Wetteifern spritzte dann nicht nur Wasser aus den Schläuchen auf die Zieleinrichtungen, sondern manchmal auch beim Kuppeln der Saugschläuche aus den Verbindungen auf die Teilnehmer.

Die Jugendfeuerwehr der Stadt Bad Schmiedeberg konzentriert sich auf die Zieleinrichtungen. (Foto: Sascha Graf)

Zudem fiel ab und zu noch Nass von oben. Doch die Kameraden ließen sich auch durch Regen nicht beirren. Natürlich gab es den einen oder anderen Patzer. Verletzt hat sich aber während der ganzen Veranstaltung zum Glück niemand.

Beim „Löschangriff nass“ in Pretzsch am 3. Oktober warten schöne Pokale auf die Sieger. (Foto: Sascha Graf)

Sieger wurden die Männer der Feuerwehr Straguth/Deetz aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld mit einer Zeit von 21 Sekunden.