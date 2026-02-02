Möhlau/MZ. - In der Nacht zum Sonntag wurden die Feuerwehren aus Möhlau und Zschornewitz zu einem Einsatz alarmiert. Gegen 3.30 Uhr hieß es laut Alarmierung, ein Pkw brennt auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Möhlau und Sollnitz.

Als die Kameraden vor Ort eintrafen, sahen sie nur noch wenige und kleine Flammen aus dem Wrack des Skodas schlagen. Das Fahrzeug, das schon einige Zeit an dieser Stelle abgestellt gewesen sein soll, war völlig ausgebrannt. Es deutet darauf hin, dass der Brandbeginn schon eine geraume Zeit her sein musste.

Brennende Reste gelöscht

Mit dem Schnellangriff und reichlich Wasser wurden die brennenden Reste abgelöscht. Mit dem Halligan-Tool, einem Hebelwerkzeug, wurde die Motorhaube geöffnet. Die Polizei, die mit drei Beamten vor Ort war, hat die Ermittlung aufgenommen. Außerdem wurde der Bereich bis zum Abtransport des Fahrzeugs abgesperrt.

Das Winterwetter mit Schnee kam den Feuerwehrleuten zugute, da im Sommer die Gefahr bestünde, dass Feuer den angrenzenden Wald entzünden könnte.