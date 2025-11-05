weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Brandschutz in Kita Eutzsch: Feuer in der Kita Eutzsch

Die Kameraden der Feuerwehr Eutzsch kommen zur Brandschutzerziehung in die örtliche Kindertagesstätte. Was die Kinder dabei erleben und lernen können.

Von Thomas Klitzsch 05.11.2025, 10:00
Gespannt hören die Jungen und Mädchen der Kita Eutzsch bei der Brandschutzerziehung zu.
Gespannt hören die Jungen und Mädchen der Kita Eutzsch bei der Brandschutzerziehung zu. (Foto: Thomas Klitzsch)

Eutzsch/MZ. - Die Kindertagesstätte Eutzsch ist ein beschauliches Häuschen. Zwei Etagen hat es. Unten „wohnen“ die Käfer, die kleinen Knirpse, oben die Grashüpfer, die schon etwas größeren. Auf beiden Etagen wird gespielt. Plötzlich ertönt die Haus-Sirene. Eine Erzieherin dreht daran. Der schrille Signalton dröhnt durchs Haus. Dann geht alles recht schnell. Die Kinder lassen alles stehen und liegen und stellen sich in Reihen auf.