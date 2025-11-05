Die Kameraden der Feuerwehr Eutzsch kommen zur Brandschutzerziehung in die örtliche Kindertagesstätte. Was die Kinder dabei erleben und lernen können.

Gespannt hören die Jungen und Mädchen der Kita Eutzsch bei der Brandschutzerziehung zu.

Eutzsch/MZ. - Die Kindertagesstätte Eutzsch ist ein beschauliches Häuschen. Zwei Etagen hat es. Unten „wohnen“ die Käfer, die kleinen Knirpse, oben die Grashüpfer, die schon etwas größeren. Auf beiden Etagen wird gespielt. Plötzlich ertönt die Haus-Sirene. Eine Erzieherin dreht daran. Der schrille Signalton dröhnt durchs Haus. Dann geht alles recht schnell. Die Kinder lassen alles stehen und liegen und stellen sich in Reihen auf.