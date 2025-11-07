Die Ascherslebener Luisenschule ist als „Haus, in dem Kinder forschen“ zertifiziert worden. Wie sich die Einrichtung den Titel verdient hat und welche Pläne es für die Zukunft gibt.

Stolz hält Lehrerin Caroline Büber das Zertifikat der Stiftung „Kinder forschen“ in die Höhe.

Aschersleben/MZ - Alle Kinder der Klassenstufen 1 bis 4 stehen in einem großen Kreis auf dem Hof der Grundschule „Luisenschule“. Es wird ein wenig getuschelt, ehe Schulleiterin Angelika Müller das Wort erhebt und noch einmal kurz erklärt, weshalb diese Vollversammlung stattfindet. Denn natürlich gibt es dafür einen guten Grund: Die Luisenschule erhält seitens der Stiftung „Kinder forschen“ die Zertifizierung als „Haus, in dem Kinder forschen“.