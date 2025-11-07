weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Wettbewerb „Sterne des Sports“: SV Anhalt Bernburg für internationales Handballcamp ausgezeichnet

In die Magdeburger Staatskanzlei werden Vertreter sechs engagierter Sportvereine aus Sachsen-Anhalt eingeladen. Mit welchem Projekt die Bernburger die Jury beeindruckten.

Von Torsten Adam 07.11.2025, 18:06
Der SV Anhalt belegte bei „Sterne des Sports“ Rang zwei auf Landesebene.
Der SV Anhalt belegte bei „Sterne des Sports“ Rang zwei auf Landesebene. (Foto: Genoverband/Franz Fender)

Bernburg/Magdeburg/MZ. - Der SV Anhalt Bernburg ist am Mittwoch in Magdeburg mit dem „Kleinen Stern des Sports in Silber“ ausgezeichnet worden. Insgesamt waren sechs Sportvereine aus Sachsen-Anhalt wegen ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in die Staatskanzlei eingeladen worden.