In die Magdeburger Staatskanzlei werden Vertreter sechs engagierter Sportvereine aus Sachsen-Anhalt eingeladen. Mit welchem Projekt die Bernburger die Jury beeindruckten.

Der SV Anhalt belegte bei „Sterne des Sports“ Rang zwei auf Landesebene.

Bernburg/Magdeburg/MZ. - Der SV Anhalt Bernburg ist am Mittwoch in Magdeburg mit dem „Kleinen Stern des Sports in Silber“ ausgezeichnet worden. Insgesamt waren sechs Sportvereine aus Sachsen-Anhalt wegen ihres herausragenden gesellschaftlichen Engagements in die Staatskanzlei eingeladen worden.