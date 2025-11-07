Die Sonne blendete, der Mann wollte in seinem Auto die Sonnenblende nach unten klappen. Das misslang.

Dessau/MZ. - Ein kleines Missgeschick hat am Donnerstag, 6. November, in Dessau große Folgen gehabt.

Ein 86-jähriger Mann hatte an diesem Tag gegen 11.30 Uhr mit seinem VW die Wilhelm-Feuerherdt-Straße in Waldersee befahren. Auf Höhe der Parkplatzzufahrt klappte der Senior aufgrund der blendenden Sonne die Sonnenblende seines Autos nach unten. Dabei zog er diese versehentlich aus ihrer Halterung. Beim Versuch, die Blende während der Fahrt wieder anzubringen, kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Verkehrszeichen.

Bei dem Unfall entstand nach Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro. Der 86-Jährige blieb unverletzt.