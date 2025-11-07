weather heiter
Ein insgesamt positives Fazit wird zum Reformationsfest gezogen. Auch der erstmals organisierte Lichterumzug wird als geglückt gewertet. Viele Gäste kommen von weiter her.

Von Marcel Duclaud 07.11.2025, 15:08
Ein Blick von oben auf das Historisches Marktspektakel zum Reformationsfest
Ein Blick von oben auf das Historisches Marktspektakel zum Reformationsfest (Foto: Thomas Klitzsch)

Wittenberg/MZ. - Eine insgesamt positive Bilanz ziehen die Veranstalter des Reformationsfestes 2025: „Gelungen, viele Besucher, friedlich und freundlich, eine runde Sache“, sagen Denis Lehmann und Franka List von der Wittenberg Marketing GmbH.