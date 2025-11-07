Die MZ lässt mit der Glücksfee Erika Schröter aus Berga die Serie Revue passieren. Gartenfreunde stellten unter dem Motto „Unser Garten-bunt und lecker“ ihren grünen Daumen vor.

Hartmut Lammert hegt und pflegt den Birnbaum in Bennungen. Dieser erfreut im Frühjahr mit Blütenpracht und im Herbst mit vielen Früchten.

Berga - Das Laub vom Weinstock ist bereits abgefallen. Die Amseln und andere Vögel kommen noch nicht, die hängengebliebenen Weinbeeren zu naschen. Im Hof stehen geschützt noch einige Tomatenpflanzen mit zahlreichen Früchten, die aber bald geerntet werden müssen, damit sie im Warmen und Dunkeln reifen können.