Konflikt zwischen zwei Frauen Faustschlag in einer Jessener Kita: Was dort passiert ist
Eine Frau muss sich vor dem Amtsgericht Wittenberg wegen Körperverletzung verantworten. Sie soll die neue Partnerin ihres Ex geschlagen haben. Wie das Urteil ausgefallen ist.
27.08.2025, 18:00
Wittenberg/Jessen/MZ. - Eine offenbar auch körperlich geführte Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einer Kindertagesstätte hat ein Nachspiel vor Gericht. Eine Frau aus Jessen muss sich in Wittenberg wegen Körperverletzung verantworten.