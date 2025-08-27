Eine Frau muss sich vor dem Amtsgericht Wittenberg wegen Körperverletzung verantworten. Sie soll die neue Partnerin ihres Ex geschlagen haben. Wie das Urteil ausgefallen ist.

Faustschlag in einer Jessener Kita: Was dort passiert ist

Wittenberg/Jessen/MZ. - Eine offenbar auch körperlich geführte Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einer Kindertagesstätte hat ein Nachspiel vor Gericht. Eine Frau aus Jessen muss sich in Wittenberg wegen Körperverletzung verantworten.