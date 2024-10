Erneut gibt es in Wittenberg Farbschmierereien und Zerstörung. Was der Kustos des Gebäudeensembles sagt und wie versucht wird, solchen Angriffen zu begegnen.

Farbschmierereien und Zerstörung in Wittenberg: Wer die KOsten trägt und wie damit umgegangen wird

Vandalismus am Schloss

Mit Farbe beschmiert sind nicht nur Wände am Schloss, sondern auch diese Glasscheiben an der Freitreppe zum Schlosshof.

Wittenberg/MZ. - Vandalismus ist in Wittenberg kein neues Phänomen: Erinnert sei nur an den Bunkerberg und die einstmals verspiegelten Stege jener poetischen Installation der kirchlichen Weltausstellung aus dem Jahr des Reformationsjubiläums 2017. Immer wieder wurden in der Vergangenheit Spiegelgläser zerstört, allein zwischen 2018 und 2022 mussten wie berichtet 16 Aufträge vergeben werden, um Schäden reparieren zu lassen.