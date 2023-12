Dessau/Vockerode/MZ. - Wegen eines Unfalls, bei dem sich ein Kleintransporter überschlug und der Fahrer verletzt in ein Krankenhaus gebracht wurde, musste am Samstag die A9 in Fahrtrichtung München für vier Stunden voll gesperrt werden.

Unfallursache und Folgen

Um 4.59 Uhr kam kurz vor der Anschlussstelle Vockerode in Fahrtrichtung München ein 27-Jähriger mit seinem Kleinlasttransporter nach rechts ab und krachte gegen die Schutzplanke und überschlug sich. Der Kleinlasttransporter blieb auf dem Fahrzeugdach zwischen dem mittleren und rechten Fahrstreifen liegen.

Bei dem Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen und daraufhin eine Blutprobenentnahme vorgenommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus zur Behandlung gebracht.

Alkohol am Steuer

Ein 22-jähriger fuhr mit einem Ford über die Trümmerteile. Dabei wurde sein Fahrzeug beschädigt. Die Autobahn musste für vier Stunden in Fahrtrichtung München voll gesperrt werden. Das war besonders problematisch, da die gesperrte Straße als Umleitungsstrecke wegen der zu diesem Zeitpunkt nicht befahrbaren Elbebrücke zwischen Dessau und Roßlau fungierte.

Bei dem Unfall auf der A9 bei Vockerode entstand rund 50.000 Euro Schaden. Foto: ZVAD

Wegen des Unfalls entstand Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro, wie der Zentrale Verkehrs- und Autobahndienst (ZVAD) mitteilte.

Weitere Unfälle im Rückstau

Im Rückstau musste der 42-jährige Fahrer eines Renaults verkehrsbedingt anhalten. Ein hinter ihm fahrender 82-jähriger fuhr mit seinem Dacia auf den Renault auf. Hier entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Gegen 14 Uhr am selben Tag touchierte zwischen den Anschlussstellen Coswig und Köselitz in Fahrtrichtung Berlinwährend der Fahrt eine 34-jährige mit ihrem Auto linksseitig eine Baustellenbake, kam ins Schleudern, ein Reifen platzte und sie kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000€.