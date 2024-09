Sieben Landkreise aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen beteiligen sich an der Erweiterung der Kohle-Dampf-Licht-Seen-Route, die insgesamt 310 Kilometer lang wird.

Tourismus in Mitteldeutschland

FERROPOLIS/MZ. - Eine gewöhnliche Pressekonferenz, zu der Landrat Christian Tylsch (CDU) am Mittwoch lädt, ist es keinesfalls. Zum einen ist er nicht der einzige Landrat vor Ort. Insgesamt sind es sieben Landräte aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen, die geladen sind. Zum anderen ist auch der Ort eher außergewöhnlich. Statt die Vertreter der Medien in einem Versammlungsraum im Wittenberger Landratsamt zu empfangen, wird in luftiger Höhe von 36 Metern vorbereitet und aufgebaut. Es ist die Aussichtsplattform auf dem Absetzer Medusa im Freilichtmuseum Ferropolis, auf der die Politiker eine gemeinsame Absichtserklärung zur Erweiterung der Erlebnisroute Kohle-Dampf-Licht-Seen ratifizieren.