Wittenbergs Handball-Chef Uwe Kunert: Wir werden Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen. Trainer Martin Strnad: So etwas habe ich in der Regionalliga noch nie erlebt.

Der Piesteritzer Philipp Gehlert trumpft erneut stark auf und erzielt sechs Tore.

Wittenberg/MZ. - Der SV Grün-Weiß hat am Samstagabend – um es in aller Vorsicht zu formulieren – unter merkwürdigen Umständen in der Handball-Regionalliga der Männer 28:32 gegen Pirna verloren. Doch nach dem Abpfiff rückt das Sportliche in den Hintergrund. Es wird heftigst diskutiert – und die Debatten sind immer noch nicht beendet. SV-Abteilungsleiter Uwe Kunert kündigt im MZ-Gespräch an: „Wir werden Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen.“