weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Heftige Diskussionen - Handball- Regionalliga: Eklat um Phantom-Spieler - Piesteritzer legen Einspruch ein

Heftige Diskussionen - Handball- Regionalliga Eklat um Phantom-Spieler - Piesteritzer legen Einspruch ein

Wittenbergs Handball-Chef Uwe Kunert: Wir werden Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen. Trainer Martin Strnad: So etwas habe ich in der Regionalliga noch nie erlebt.

Von Michael Hübner 16.11.2025, 17:33
Der Piesteritzer Philipp Gehlert trumpft erneut stark auf und erzielt sechs Tore.
Der Piesteritzer Philipp Gehlert trumpft erneut stark auf und erzielt sechs Tore. (Foto: Sven Wieder)

Wittenberg/MZ. - Der SV Grün-Weiß hat am Samstagabend – um es in aller Vorsicht zu formulieren – unter merkwürdigen Umständen in der Handball-Regionalliga der Männer 28:32 gegen Pirna verloren. Doch nach dem Abpfiff rückt das Sportliche in den Hintergrund. Es wird heftigst diskutiert – und die Debatten sind immer noch nicht beendet. SV-Abteilungsleiter Uwe Kunert kündigt im MZ-Gespräch an: „Wir werden Einspruch gegen die Wertung des Spiels einlegen.“