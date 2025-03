Nach der Winterpause hat das „Eiscafé Adam“ in Kemberg wieder geöffnet. Welche neue, exotische Eissorte es gibt, wie viel eine Kugel Eis kostet und was es ansonsten Neues gibt.

Kemberg/MZ. - Die Truhe ist wieder voll, die Softeismaschine brummt – am Kemberger Markt hat das „Eiscafé Adam“ seine Türen geöffnet. Roland und Susanne Adam sind zurück aus der Winterpause und bereit für die neue Saison. Ab jetzt darf wieder geschleckt, gekleckert und genossen werden – am liebsten draußen in der Sonne mit einem Eisbecher in der Hand.