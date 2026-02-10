Amtsgericht Wittenberg Ein kurzes „Ja“ am Telefon – und plötzlich 4.500 Euro Rechnung
Ein kurzer Werbeanruf und plötzlich eine Rechnung über 4.500 Euro. Ein junger Unternehmer fühlt sich in eine Telefonfalle gelockt. Jetzt geht es vor dem Amtsgericht Wittenberg um die Frage, ob er zahlen muss oder nicht.
10.02.2026, 18:15
Wittenberg/MZ - Ein kurzer Anruf und plötzlich eine Rechnung über mehrere tausend Euro. Genau so beginnt der Fall, der jetzt das Amtsgericht Wittenberg beschäftigt. Ein junger Unternehmer ist überzeugt: Er ist in eine Telefonfalle gelockt worden.