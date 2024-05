Matthias Thomae tritt nach 15 Jahren nicht mehr für den Stadtrat an. Welches Resümee der 74-Jährige zieht und was er dem neuen Rat mit auf den Weg gibt.

Stadtrat in Oranienbaum-Wörlitz

Oranienbaum-Wörlitz/MZ. - Matthias Thomae hat sein Ausscheiden aus dem Stadtrat Oranienbaum-Wörlitz genutzt, um nach 15 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit ein persönliches Resümee zu ziehen. Gestartet war der heute 74-Jährige im Jahr 2009 als Einzelbewerber. Ab 2014 saß er als Parteiloser für die Freien Wähler im Gremium. Gelernt habe er in den Jahren, so der Wörlitzer, dass auch auf der Ebene des Stadtrats „viel Geduld nötig“ sei.

Bänke und Bücher

Die Mitglieder des neuen Stadtrates, der am 9. Juni gewählt wird, stehen aus seiner Sicht „vor komplizierten Aufgaben“. Dass vier der fünf Bänke, die auf seine Initiative hin in Wörlitz aufgestellt wurden, noch stehen und vom städtischen Eigenbetrieb gepflegt werden, strich Thomae positiv heraus. Zu einer schönen „Erfolgsgeschichte“ sei darüber hinaus die im Sommer 2014 in unmittelbarer Nachbarschaft zur einstigen Wörlitzer Brauerei aufgestellte Bücherzelle geworden, schätzte er ein.

Das Angebot, Lektüre zu entnehmen oder in den Regalen zu deponieren, werde „sehr rege genutzt“. Außerdem lasse sich beobachten, dass die Bücherzelle häufig fotografiert werde. Ein Jahr später – im August 2015 – konnte der Amalienweg ins Leben gerufen werden. Kleine Tafeln mit einem stilisierten Hochrad zeigen an, dass der Weg vorwiegend von Radfahrern genutzt werden soll.

Diese können auf eine eindeutig ausgeschilderte Trasse ausweichen, welche die von Autos genutzte, über Griesen führende Direktverbindung zwischen Oranienbaum und Wörlitz größtenteils meidet. Der Amalienweg berührt in Oranienbaum den Sportplatz am Waldhaus und den Prinzenstein. Dann läuft er für eine kurze Strecke auf der Landesstraße 133 entlang und überwindet den Kapengraben.

Pflege lässt Wünsche übrig

Danach biegt er zum Horstdorfer Bahnhof nach Westen ab und geht über Münsterberg bei Griesen auf einem Wallstück nach Wörlitz. Thomae hatte sich damals gemeinsam mit Kuno Wendt (SPD) für diese Verbindung starkgemacht. „Leider lässt heute die Pflege zu wünschen übrig“, beschrieb der 74-Jährige den aktuellen Zustand. Wie sehr „manchmal dicke Bretter“ zu bohren sind, zeigte sich nach seiner Auffassung mit der schon 2011 von ihm erhobenen Forderung nach einem Leitbild für Oranienbaum-Wörlitz.

Erst jetzt läge aber das Integrierte gemeindliche Entwicklungskonzept für sämtliche Ortsteile vor. Ebenfalls mehrere Jahre habe es gedauert, bis es zur Abschaffung der ungerechten Straßenausbaubeiträge kam und „der alte Zopf aus der Zeit Bismarcks“ verschwand.

Gartenreich und Klima

Im Finanzbereich, konstatierte Matthias Thomae, seien weiterhin große Anstrengungen erforderlich. So habe sich „die Schieflage des Etats dramatisch verschlimmert“. Großes Augenmerk müsse man – gerade im Dessau-Wörlitzer Gartenreich – darüber hinaus dem Klimawandel und seinen Folgen widmen.

Während seiner Ratstätigkeit sei das Thema zunächst „aus fadenscheinigen Gründen“ gleich zwei Mal von der Tagesordnung genommen worden. Dann sei in der Stadtverwaltung ein Klimamanager installiert worden, dessen Abschlussbericht durchgefallen sei. In dem Punkt, so sein Geständnis, sei er „mit dem Erreichten nicht zufrieden“.

Stadtratsvorsitzender schätzt Thomae

Thomaes Rückblick, der zudem den aus seiner Sicht zu günstigen Verkauf des Verwalterhauses der Wörlitzer Domäne und den gegenwärtigen Solar-Boom berührte, endete mit dem Aufruf an die neuen Volksvertreter, „zuerst das Wohl der Wähler im Blick“ zu behalten.

In einer Reaktion auf die Abschiedsworte – eine Fraktion der Freien Wähler wird es nach dem 9. Juni im Oranienbaum-Wörlitzer Stadtrat nicht mehr geben – bedauerte der Stadtratsvorsitzende Tilo Teichmann (CDU) die Rückzugsentscheidung von Matthias Thomae. „Ich schätze sie als Mensch. Sie haben ganz häufig den Finger in die Wunden gelegt“, zollte der Oranienbaumer Respekt.