Wittenberg/Dessau/MZ - Zwei Jugendliche sitzen auf einer Betonbank am Arsenalplatz in Wittenberg. Treffpunkt an einem Samstagabend im Oktober 2023. Einer von ihnen hat seinen E-Scooter neben sich abgestellt. Alles ruhig. Plötzlich taucht ein Mann auf. Er ist laut, redet wirres Zeug. Dann fliegen Bierflaschen. Die Jugendlichen ziehen sich zurück. In dem Moment greift der damals 28-Jährige zu und schnappt sich den E-Scooter des Jungen. Er springt auf, gibt Gas und rauscht davon. Doch die Flucht endet abrupt. Keine 100 Meter weiter liegt er auf dem Asphalt. So stellt sich die Szene laut Anklage dar.

