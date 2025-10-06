Wann sind Schottergärten verboten? Diskussion um Steingärten in Gräfenhainichen reißt nicht ab
Mitarbeiter des Gräfenhainichener Bauamtes prüfen etliche Hinweise auf eventuell nicht rechtmäßig angelegte Vorgärten. Was nun auf die Betroffenen zukommt.
06.10.2025, 08:30
Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen ebbt die Diskussion über Schottergärten, und welche zulässig sind oder nicht, nicht ab. „Die Presseberichterstattung zu diesem Thema hat natürlich auch zu Anfragen und Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern geführt“, bestätigt Bürgermeister Enrico Schilling (CDU).