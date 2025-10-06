Mitarbeiter des Gräfenhainichener Bauamtes prüfen etliche Hinweise auf eventuell nicht rechtmäßig angelegte Vorgärten. Was nun auf die Betroffenen zukommt.

Diskussion um Steingärten in Gräfenhainichen reißt nicht ab

Manche Vorgärten oder Randstreifen im Gräfenhainichener Gebiet „Barbarasee“ sind geschottert. Aber wann ist das zulässig und wann nicht?

Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen ebbt die Diskussion über Schottergärten, und welche zulässig sind oder nicht, nicht ab. „Die Presseberichterstattung zu diesem Thema hat natürlich auch zu Anfragen und Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern geführt“, bestätigt Bürgermeister Enrico Schilling (CDU).