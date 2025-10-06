weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Wann sind Schottergärten verboten?: Diskussion um Steingärten in Gräfenhainichen reißt nicht ab

Wann sind Schottergärten verboten? Diskussion um Steingärten in Gräfenhainichen reißt nicht ab

Mitarbeiter des Gräfenhainichener Bauamtes prüfen etliche Hinweise auf eventuell nicht rechtmäßig angelegte Vorgärten. Was nun auf die Betroffenen zukommt.

Von Andreas Hübner 06.10.2025, 08:30
Manche Vorgärten oder Randstreifen im Gräfenhainichener Gebiet „Barbarasee“ sind geschottert. Aber wann ist das zulässig und wann nicht?
Manche Vorgärten oder Randstreifen im Gräfenhainichener Gebiet „Barbarasee“ sind geschottert. Aber wann ist das zulässig und wann nicht? (Foto: Lea Fischer)

Gräfenhainichen/MZ. - In Gräfenhainichen ebbt die Diskussion über Schottergärten, und welche zulässig sind oder nicht, nicht ab. „Die Presseberichterstattung zu diesem Thema hat natürlich auch zu Anfragen und Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern geführt“, bestätigt Bürgermeister Enrico Schilling (CDU).