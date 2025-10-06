Seit Monatsbeginn verkehren die Fähren in der Region Jessen nach Winterfahrplan

An diesem Montag, musste die Fähre Elster wegen zu starken Windes des Verkehr aufgeben.

Elster/MZ. - Die Fähre Elster musste an diesem Montag gegen 8.30 Uhr ihren Betrieb einstellen. Darüber informierte der Fährverantwortliche seitens der Stadtverwaltung, Uwe Wiedemann, die MZ. Grund sind starke Winde, die das Anlanden an den Fährbergen erschweren oder gar unmöglich machen. Die Fähre, die in städtischem Eigentum liegt und von der Kommune Zahna-Elster auch betrieben wird, verkehrt zum Ufer Wartenburg.

Fähren Pretzsch und Prettin verkehren ohne wesentliche Probleme

Die Betreiber der beiden anderen schwimmenden Uferverbindungen - der Fähre Prettin-Dommitzsch und der Fähre Pretzsch-Mauken -, Jan Ulrich und Mario Richter, bestätigten jedoch auf Nachfrage der MZ, bis zu diesem Moment keine Probleme mit den Elementen zu haben.

Für alle drei Fähren im Jessener Land gilt nun der Winterfahrplan

Allerdings machte Uwe Wiedemann darauf aufmerksam, dass die Fähre Elster inzwischen nach Winterfahrplan verkehrt. Das bedeutet, montags bis freitags von 5.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends, sonntags und feiertags von 10 bis 17 Uhr.

Die Fähre Pretzsch-Mauken verbindet montags bis freitags von 5.30 bis 19 Uhr und am Wochenende und feiertags von 9 bis 18 Uhr die Ufer.

Die Fähre zwischen Prettin und Dommitzsch ist montags bis freitags von 5 bis 18 Uhr aktiv und am Wochenende und feiertags von 9 bis 17 Uhr.