Knatternde Motoren, Musik und gelebte Tradition: Beim 30. Erntedankfest in Mehringen locken rund 120 geschmückte Fahrzeuge, historische Landmaschinen und Spielmannszüge zahlreiche Besucher an die Straßen. Auf dem Festgelände gibt es Vorführungen, Mitmachangebote und jede Menge ländliches Flair.

Das Schaudreschen auf dem Festgelände kommt bei den Besuchern gut an.

Mehringen/MZ. - Knatternde Motoren, der Klang von Trommeln und fröhliches Winken entlang der Straßen: In Mehringen zieht am Sonntagvormittag der große Festumzug zum 30. Erntedankfest durch den Ort. Viele Zuschauer stehen an den Straßenrändern, als sich rund 120 geschmückte Bilder – von Traktoren mit Hängern über Kutschen bis hin zu historischen Landmaschinen – durch den Ort schlängeln.