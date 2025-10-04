weather regenschauer
  4. Unwillig auch in Anwesenheit der Polizei: Ballonfahrer versperrt mit seinem Autoanhänger Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen

Renitenter Rentner mit Heißluftballon wird wegen Nötigung angezeigt.

Von Grit Pommer Aktualisiert: 06.10.2025, 12:39
Die Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen. Foto: Maik Schumann

Ein renitenter Ballonfahrer hat an der Zufahrt zum Sangerhäuser Friedwald für Ärger gesorgt. Der 67-Jährige hatte am Nachmittag des Einheitstages wenige hundert Meter vor dem Friedwald seinen Pkw mit Anhänger so breit auf den Weg gestellt, dass für andere Autos kein Durchkommen mehr war.