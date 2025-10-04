Ballonfahrer versperrt mit seinem Autoanhänger Zufahrt zum Friedwald bei Sangerhausen

Ein renitenter Ballonfahrer hat an der Zufahrt zum Sangerhäuser Friedwald für Ärger gesorgt. Der 67-Jährige hatte am Nachmittag des Einheitstages wenige hundert Meter vor dem Friedwald seinen Pkw mit Anhänger so breit auf den Weg gestellt, dass für andere Autos kein Durchkommen mehr war.