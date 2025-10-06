Auf Initiative der bekannten Kindersendung öffnen sich jährlich am 3. Oktober Türen, die sonst verschlossen sind. Was die Teilnehmer im Lützener Schlossmuseum entdecken durften.

Was Kinder zum Maus-Türöffner-Tag im Museum in Lützen entdecken konnten

Lützen - Jährlich am 3. Oktober öffnet die „Maus“ aus der gleichnamigen Fernsehsendung deutschlandweit Türen, die sonst verschlossen bleiben und bietet neugierigen Kindern Blicke hinter die Kulissen. In diesem Jahr beteiligten sich mit mehr als 850 Veranstaltern so viele wie nie zuvor. Darunter war auch das Museum im Schloss Lützen, wo rund 20 Kinder in zwei Durchgängen besondere Einblicke bekamen.