Eine Sonderausstellung in der Kunsthalle Bernburg beleuchtet die Architektur, die Geschichte und den Alltag in der Siedlung am nördlichen Stadtrand. Was Besucher dort sehen können.

Die Ausstellung „Zickzackhausen in der Kunsthalle" von Elke Mohr und Ingeborg Lockemann (rechts) ist noch bis 2. November zu sehen.

Bernburg/MZ. - Die in Berlin lebenden Elke Mohr und Ingeborg Lockemann haben sich einer architektonisch prägnanten Bernburger Siedlung künstlerisch genähert. „Zickzackhausen in der Kunsthalle“ heißt ihre Sonderausstellung, die am Sonntagvormittag in selbiger eröffnet wurde und dort noch bis zum 2. November zu sehen ist.