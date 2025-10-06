weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Kunst: Wieso zwei Berlinerinnen Gymnastik in Zickzackhausen machen

Eine Sonderausstellung in der Kunsthalle Bernburg beleuchtet die Architektur, die Geschichte und den Alltag in der Siedlung am nördlichen Stadtrand. Was Besucher dort sehen können.

Von Torsten Adam 06.10.2025, 16:06
Die Ausstellung „Zickzackhausen in der Kunsthalle" von Elke Mohr und Ingeborg Lockemann (rechts) ist noch bis 2. November zu sehen.
Die Ausstellung „Zickzackhausen in der Kunsthalle" von Elke Mohr und Ingeborg Lockemann (rechts) ist noch bis 2. November zu sehen. (Foto: Torsten Adam)

Bernburg/MZ. - Die in Berlin lebenden Elke Mohr und Ingeborg Lockemann haben sich einer architektonisch prägnanten Bernburger Siedlung künstlerisch genähert. „Zickzackhausen in der Kunsthalle“ heißt ihre Sonderausstellung, die am Sonntagvormittag in selbiger eröffnet wurde und dort noch bis zum 2. November zu sehen ist.