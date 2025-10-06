Für Fahrradverleiher und Hotels in Dessau Grüne wollen Elberadweg stärken: Bessere Anbindung und Beschilderung sind das Ziel
Der Elberadweg könnte für Einheimische und Touristen zu einem echten Pfund rund um Dessau-Roßlau entwickelt werden. Doch dafür braucht es mehr Anstrengungen, meinen die Grünen.
Aktualisiert: 06.10.2025, 14:02
Dessau-Roßlau/MZ. - Gastronomische Einrichtungen, Unterkünfte wie Pensionen und Ferienwohnungen entlang der Elbe sowie Reiseveranstalter und Kultureinrichtungen, die die Elbe in ihr Programm einbinden, sollen stärker gefördert und unterstützt werden. Das fordern die Grüne Dessauer Landtagsabgeordnete Conny Lüddemann und ihre Fraktion im Landtag in einem Antrag.