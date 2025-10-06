weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
Der Elberadweg könnte für Einheimische und Touristen zu einem echten Pfund rund um Dessau-Roßlau entwickelt werden. Doch dafür braucht es mehr Anstrengungen, meinen die Grünen.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 06.10.2025, 14:02
Der Elberadweg führt von Tschechien bis nach Hamburg und ist beliebt bei lokalen Radlern und Radtouristen.
Dessau-Roßlau/MZ. - Gastronomische Einrichtungen, Unterkünfte wie Pensionen und Ferienwohnungen entlang der Elbe sowie Reiseveranstalter und Kultureinrichtungen, die die Elbe in ihr Programm einbinden, sollen stärker gefördert und unterstützt werden. Das fordern die Grüne Dessauer Landtagsabgeordnete Conny Lüddemann und ihre Fraktion im Landtag in einem Antrag.