Bei einem Brand sind im Weißenfelser Ortsteil Langendorf vier Müllcontainer zerstört worden. Wann das Feuer ausgebrochen ist und was noch beschädigt wurde.

Weißenfels/MZ - Vier Müllcontainer sind bei einem Brand in einer Einfamilienhaussiedlung im Weißenfelser Ortsteil Langendorf am Sonntagabend zerstört worden. Darüber hinaus sind ein Pkw und eine Hecke durch das Feuer beschädigt worden, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis am Montag mit. Die Einsatzkräfte seien gegen 22 Uhr wegen des Feuers alarmiert worden. Die Brandursache und die Schadenshöhe seien noch unklar, hieß es. Die Ermittlungen dazu seien angelaufen.