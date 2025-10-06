Leicht verletzt worden ist eine Pkw-Fahrerin bei einem Unfall am Montagvormittag in Teuchern im Burgenlandkreis. Was sich laut Polizei genau zugetragen hat.

Teuchern/MZ - Bei einem Unfall in der Teichstraße in Teuchern ist am Montagvormittag eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt worden. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Demnach war die Frau mit ihrem Wagen in einer Kurve aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen am Straßenrand geparkten Kleintransporter geprallt. Beide Fahrzeuge seien dabei beschädigt worden.