weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Die Bär-Apotheke wurde modernisiert: Bär-Apotheke in Nord hat neuen Betreiber und neues Aussehen

Die Bär-Apotheke wurde modernisiert Bär-Apotheke in Nord hat neuen Betreiber und neues Aussehen

Martin Grünthal übernahm im April die Geschäfte in der Körnerstraße und führt die Bär-Apotheke als zweite Filiale. Was sich für die Mitarbeiter verändert hat.

Von Sylke Kaufhold 06.10.2025, 12:30
Apotheker Martin Grünthal (re.) hat die Bär Apotheke übernommen. Der Chef des sechsköpfigen Teams vor Ort ist Christoph Arendt.
Apotheker Martin Grünthal (re.) hat die Bär Apotheke übernommen. Der Chef des sechsköpfigen Teams vor Ort ist Christoph Arendt. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Fast pausenlos erklingt an diesem beliebigen Dienstagvormittag die Türklingel in der Bär-Apotheke in der Körnerstraße 10. Bewohner von Dessau-Nord, Patienten des Ärztehauses kommen, um Rezepte einzulösen und Medikamente zu kaufen.