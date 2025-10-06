Martin Grünthal übernahm im April die Geschäfte in der Körnerstraße und führt die Bär-Apotheke als zweite Filiale. Was sich für die Mitarbeiter verändert hat.

Bär-Apotheke in Nord hat neuen Betreiber und neues Aussehen

Apotheker Martin Grünthal (re.) hat die Bär Apotheke übernommen. Der Chef des sechsköpfigen Teams vor Ort ist Christoph Arendt.

Dessau/MZ. - Fast pausenlos erklingt an diesem beliebigen Dienstagvormittag die Türklingel in der Bär-Apotheke in der Körnerstraße 10. Bewohner von Dessau-Nord, Patienten des Ärztehauses kommen, um Rezepte einzulösen und Medikamente zu kaufen.