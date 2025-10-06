Der Dornröschenschlaf des Rosenhofs am nördlichen Stadtrand Dessaus geht weiter. Ein forcierter Verkauf ist geplatzt.

Blick auf das Rosenhof-Areal im Dessauer Norden. Aus Plänen für das Areal wird nichts. Der Investor ist abgesprungen.

Dessau/MZ. - Der Dornröschenschlaf des Rosenhofs am nördlichen Stadtrand Dessaus geht weiter. Nachdem ein Investor wegen eines Brandes im Jahr 2021 seine Pläne auf Eis gelegt hatte, hatte es 2024 einen neuen Anlauf gegeben. Die Stadt wollte den Rosenhof an einen anderen Investor verkaufen und hatte die Mehrheit des Stadtrates dafür sogar hinter sich. Doch nun wird klar: Auch aus diesen Plänen wird nichts. Der Investor ist abgesprungen. Das bestätigte Stadtsprecherin Bettina Hötzel nun der MZ.