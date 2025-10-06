Michelle Ziegelmann ist Kräuterexpertin und wuchs in Gröbzig auf. Sie war schon mehrfach im Fernsehen und hat allein auf Instagram fast 280.000 Follower. Nun erscheint ihr erstes Buch.

„Neuseenkraut“: Wie eine Kräuterexpertin aus Gröbzig zu einem Instagram-Star mit 280.000 Followern wurde

Beim Gang durch ihre Heimatstadt Gröbzig muss Michelle Ziegelmann nicht lange suchen, ehe sie die ersten Heilpflanzen findet.

Gröbzig/MZ. - So richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, als sie sich traute, vor der Kamera zu sprechen, erinnert sich Michelle Ziegelmann. Das war im Juni 2024.