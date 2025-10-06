Erfolge mit dem Thema Kräuter „Neuseenkraut“: Wie eine Kräuterexpertin aus Gröbzig zu einem Instagram-Star mit 280.000 Followern wurde
Michelle Ziegelmann ist Kräuterexpertin und wuchs in Gröbzig auf. Sie war schon mehrfach im Fernsehen und hat allein auf Instagram fast 280.000 Follower. Nun erscheint ihr erstes Buch.
06.10.2025, 10:43
Gröbzig/MZ. - So richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, als sie sich traute, vor der Kamera zu sprechen, erinnert sich Michelle Ziegelmann. Das war im Juni 2024.