  4. Erfolge mit dem Thema Kräuter: „Neuseenkraut“: Wie eine Kräuterexpertin aus Gröbzig zu einem Instagram-Star mit 280.000 Followern wurde

Michelle Ziegelmann ist Kräuterexpertin und wuchs in Gröbzig auf. Sie war schon mehrfach im Fernsehen und hat allein auf Instagram fast 280.000 Follower. Nun erscheint ihr erstes Buch.

Von Doreen Hoyer 06.10.2025, 10:43
Beim Gang durch ihre Heimatstadt Gröbzig muss Michelle Ziegelmann nicht lange suchen, ehe sie die ersten Heilpflanzen findet. Foto: Ute Nicklisch

Gröbzig/MZ. - So richtig Fahrt aufgenommen hat das Ganze, als sie sich traute, vor der Kamera zu sprechen, erinnert sich Michelle Ziegelmann. Das war im Juni 2024.