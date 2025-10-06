In der Nacht zu Freitag ist es in Wettin-Löbejün zu einem filmreifen Einbruch gekommen. Diebe hatten versucht, über das Dach in eine Bankfiliale zu gelangen und Geldautomaten aufzubrechen.

Filmreifer Einbruch in Wettin-Löbejün! Einbrecher steigen über Dach in Bank ein

Am Freitag kam es in Wettin-Löbejün zu einem filmreifen Einbruch in eine Bankfiliale.

Wettin-Löbejün. – In der Nacht zu Freitag haben unbekannte Täter einen filmreifen Einbruch in eine Bank in Wettin-Löbejün (Saalekreis) durchgeführt. Wie Polizeisprecher Alexander Junghans mitteilte, hatten es die Täter wohl auf den Technikraum der Bank abgesehen.

Demnach verschafften sich die Einbrecher über das Dach des Gebäudes gewaltsam Zutritt zu dem Raum. In diesem befanden sich zwei Geldautomaten, welche die Diebe allerdings nicht knacken konnten.

Einbruch im Saalekreis: Täter können unerkannt entkommen

Der Sicherheitsdienst bemerkte die Einbruchsspuren und verständigte die Polizei. Die Täter konnten jedoch nicht gefasst werden.

"Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro", so Junghans. "Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls."

Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen, die am späten Donnerstagabend den Einbruch oder verdächtige Personen/Fahrzeuge im Bereich Am Stadtgut bemerkt haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0345/2241291 entgegen.