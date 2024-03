Wittenberg/MZ - Am 11. März wurde ein Dieb um 16.15 Uhr dabei beobachtet, wie er in einem Einkaufsmarkt in der Schillerstraße in Wittenberg eine Packung Käse in seine Hosentasche steckte.

Ihm konnte die Flucht gelingen, jedoch verlor er seine Geldbörse samt Personalausweis. Gegen den 43-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz wurde folglich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.