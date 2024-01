Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

wittenberg/MZ. - Das hat es in der Volleyball-Geschichte der Lutherstadt noch nie gegeben! Der MTV Wittenberg hat am Samstag vor 109 begeisterten Fans in der Stadthalle in der Landesoberliga an einem Nachmittag zwei Punktspiele ohne Satzverlust gewonnen und springt dadurch auf Rang drei der Tabelle. Die Sechs-Punkte-Premiere will MTV-Trainer Ulf Jonas nicht überbewerten. „Doppelspieltage gibt es ja noch nicht so lange“, sagt er. Der nicht ganz unumstrittene Marathon – der erste Aufschlag erfolgt um 14.57 Uhr und der letzte Matchball um 18.25 Uhr – wird in dieser Saison eingeführt, um den Mangel an Schiedsrichtern zu kompensieren.