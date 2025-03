Stimmung und Konfetti in Trebitz: Zum Umzug kamen am Sonntag Tausende Menschen, um Karneval zu feiern.

Das karnevalistische Treiben hat am vergangenen Wochenende seinen Höhepunkt erreicht, mit zahlreichen Veranstaltungen in etlichen Orten des Landkreises Wittenberg. Dazu gehören auch die beliebten Straßenumzüge, die traditionell etwa in Gräfenhainichen und in Trebitz stattfinden: mit sehr vielen Teilnehmern, jubelndem Publikum, mit Frohsinn sowie bunt geschmückten, fantasievoll gestalteten Wagen.